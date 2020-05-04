شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تستعرض المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللمسات النهائية للجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء عصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، وأسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة «أوراسكوم للإنشاءات».

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع كامل الوزير وزير النقل أثناء الجولة

وقبل بدء جولته التفقدية، أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل وخدمة أهداف التنمية والإسهام فى التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوى مهم ينقل ملايين الركاب يومياً، وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على استكمال كافة مراحل المترو والارتقاء بالخدمات التى يقدمها، بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس فى مواقع العمل المختلفة.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع كامل الوزير وزير النقل أثناء الجولة

وخلال شرحه تفاصيل المشروع، قال وزير النقل: يبلغ طول الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث 7.8 كيلو متر، ويضم 6 محطات علوية هى: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلى منصور، حيث يجرى استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة للمحطات لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، وكذلك وصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل، ولاسيما فى ظل أزمة فيروس « كورونا» المستجد.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع كامل الوزير وزير النقل أثناء الجولة

وفى نهاية جولته التفقدية، أشاد رئيس الوزراء بالتزام العاملين فى مواقع العمل المختلفة بالإجراءات الوقائية المُتبعة لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا»، كما أثنى على معدلات التنفيذ التى شهدها، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع، كى يُسهم فى القضاء على المشكلات المرورية، ويحقق السهولة المرجوة لتنقل المواطنين.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع كامل الوزير وزير النقل أثناء الجولة

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع كامل الوزير وزير النقل أثناء الجولة

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع كامل الوزير وزير النقل أثناء الجولة

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع كامل الوزير وزير النقل أثناء الجولة