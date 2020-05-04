شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 126 تكفيريًا وضبط ٢٦٦ عنصرًا إجراميًا فى سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن انتصار العاشر من رمضان جسّد قدرة المصريين على قهر المستحيل.

وكتب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «يهلّ علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث والذى صنعته العسكرية المصرية لتبقى ذكراه خالدة فى وجداننا جميعًا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ، ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل».

إلى ذلك نشر العقيد تامر الرفاعى، المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، جاء فيه: «إنه استكمالًا للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بتنفيذ عمليات أسفرت، خلال الفترة الماضية، عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء». وتابع: «إن القوات الجوية استهدفت ودمرت 228 مخبأً وملجأً، بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعى، منها 34 عربة على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى و62 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى و20 على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، وتم اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق».

وأشار إلى ضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، والقبض على 266 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.