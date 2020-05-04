شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: «بورصة السلع الحاضرة» أمام الحكومة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، والبورصة، من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة «السلع القابلة للتخزين»، الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتى تتيح الشفافية لأسعارها ومدى توافرها، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه، بالتوازى مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.

وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع «مزارع أو تاجر أو منتج» إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتًا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وستشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خصوصًا مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأشار إلى أن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.

وأضاف المصيلحى أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية، كما أن من أهم أهداف البورصة حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.