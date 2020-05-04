شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نواجه «كورونا» بسيناريوهات علمية جيدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تواجه تفشّى فيروس «كورونا» وتبعاتها بسيناريوهات تم وضعها بمستوى علمى جيد لتجاوز هذه الأزمة، وطبقًا للمعايير الطبية والوقائية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وبدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، الأحد، العمل، لتستمر طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات. كما واصلت مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، الأحد، تقديم الخدمات التى استؤنف العمل بها الأسبوع الماضى، بالإضافة لخدمتين جديدتين بدأت جميع المكاتب تقديمها، كعودة للعمل جزئيًا بشكل تدريجى.
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