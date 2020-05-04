شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: حدودنا الغربية مستهدفة.. «ومحدش في العالم يقدر يقول أنهينا الإرهاب 100%» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه ذكر في البيان أنه تم القبض على 226 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبة جنائياً ويتم تسليمهم لجهات تنفيذ الأحكام لاستكمال القضايا، أما القبض على العناصر الإرهابية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاكمتهم طبقا للقانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامى عمرو أديب:«بوجه عام نعمل في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود على مدار 24 ساعة ومن فترة لأخرى نقول للمواطنين بعض النجاحات التي تتحقق على الأرض، وبنتكلم عن 126 إرهابى ولا نتحدث عن جنسيات متحددة، وبوجه عام الجنسيات معظمها مصريين».

وعن الحدود الغربية، أكد أننا نتحدث عن طول حدود 1200 كم، ومنذ 2011 في الحدود الغربية تحاول العناصر الإرهابية الوصول للعمق المصرى، وهناك عمليات إرهابية تمت في نطاق المنطقة الغربية سواء في الواحات للوصول إلى محافظات الصعيد لاستهداف أديرة وكنائس، فالحدود الغربية مستهدفة، ولكن هناك إجراءات لتأمين الحدود الغربية سواء حرس الحدود والطيران يقوم بالاستطلاع على مدار الساعة، وكان في بيان حرس الحدود كان به العديد من النجاحات في استهداف التهريب على الحدود الغربية من عربيات دفع رباعى وأسلحة وذخائر أو مخدرات.

وتابع: «مفيش حد في العالم يقدر يقول قضينا على الإرهاب بنسبة 100 %، وهى ظاهرة عالمية، والحمد لله خلال السنوات القليلة الماضية وصلنا لنجاحات كبيرة على الأرض واستطعنا تدمير البنية التحتية للإرهاب»، مردفاً: «الإرهاب متواجد في بعض المناطق بجزء من شمال سيناء وليس في شبه جزيرة سيناء، والحياة رجعت لطبيعتها بشكل شبه كامل، وهناك بعض البؤر الإرهابية والعناصر التي يتم استهدافها لاستمرار فرض السيطرة الأمنية».

وكانت القوات المسلحة أصدرت بيانا عاجلا حول استكمال الأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمراراً لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما قامت القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها(34عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

واستطاعت القوات المسلحة إكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، فيما تم ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

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ونجحت القوات المسلحة في القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.