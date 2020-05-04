شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه باستمرار العمل والمتابعة بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية فى ضوء تداعيات فيروس كورونا، فضلاً عن تطورات خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلاً عن المشروعات الإنشائية والمجمعات السكنية الرئيسية، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة فى إطار التحول الرقمى للدولة، كما تم عرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، بما فيها مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.