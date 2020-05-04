شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 4 حالات من «كورونا» بينهم طبيبًا في «عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي، الأحد، خروج 4 حالات بينهم طبيبًا بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل سلبية الإصابة لهم مرتين عقب خضوعهم للعلاج، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 128 شخصًا.

وقال المستشفي في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، إنه «بقلوب فرحة نبث خبر شفاء وخروج الدكتور محمد مصبح طبيب جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بنها الجامعي الذي أصيب أثناء عمله وأداء واجبه الإنساني، وكانت فترة علاجه بمستشفى قها للحجر الصحي، وتضامن الفريق الطبي بأكمله معه كبطل مقاوم، فكانت تلك النهاية السعيدة، والبشرى الجميلة بسلبية العينات وتمام شفائه، ولجامعة بنها أن تفتخر بمحمد وزملائه كأبطال».

كما أعلن المستشفى خروج 3 حالات أخرى، حيث كان في وداع المتعافين أعضاء الفريق الطبي.