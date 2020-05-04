شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «عزل كفر الدوار»: شفاء حالتين وتحويل 9 إلى «النُزل» واستقبال 11 جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد خليفة، استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، رئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، بخروج حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتحويل 9 مصابين بفيروس كورونا المستجد من عدة محافظات إلى «نُزل الشباب».

وأضاف «رئيس الفريق الطبى» أن المستشفى استقبلت 11 حالات جديدة تحويلهم من مستشفى الصدر بدمنهور ومن عدة مستشفيات أخرى من خارج المحافظة للعلاج من الفيروس، مشيرًا إلى وفاة سيدة مسنة من دمياط كانت تعانى من أمراض مزمنة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

Advertisements

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.