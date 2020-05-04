شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينشئ وحدة بالوزارة لقياس الرأى العام الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنشاء وحدة قياس الرأى العام الدينى برئاسة الدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف، والحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة.

وذكر بيان للوزارة أن قرار إنشاء وحدة لقياس الرأى العام الدينى، يأتى حرصًا من وزارة الأوقاف على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية فى مختلف مجالات عمل الوزارة، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الدينى.

وأكدت الوزارة أن الوحدة تضم عددا من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المتخصصين فى مجال قياس الرأى العام، وذلك قصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة فى مختلف المجالات، ومعرفة القضايا التى تشغل الرأى العام الدينى بمختلف شرائحه، ولا سيما الشبابية منها، ومعرفة مدى تفاعلها مع أنشطة الوزارة المختلفة، وقياس مدى تأثير إدارة الدعوة الإلكترونية فى الرأى العام الدينى، والعمل المستمر على تطويرها، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة فى خدمة المجتمع، ولا سيما نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إيمانًا من الوزارة بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام هى معركة الفكر والوعى، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم، وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعى الدينى منهجًا ثابتًا، مما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف، ولا سيما للنشء والشباب، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام.