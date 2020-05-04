شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الاستخدام الأمثل للتلفزيون و"الريسفر" لخفض استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض الخطوات التى يجب اتباعها لخفض استهلاك التلفزيون والرسيفر، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها الجهاز خلال شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، والتي تستهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

ونصح الجهاز فصل الفيشة من المنبع عن التلفزيون والريسفر وليس باستخدام الريموت، وعند مشاهدة القنوات المحلية افصل الفيشة عن الريسفر واستهلاك الكهرباء هيقل وتوفير الأموال فى جهات أخرى بدلا من إهدارها فى الاستخدام الخاطئ للطاقة.



وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أطلق مسابقة شهر رمضان المبارك بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل وتوجيه أموالهم بشكل سليم بدلا من إهدار الطاقة والمال، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنة بشهرى مارس وأبريل.

وحدد الجهاز شروط المسابقة:

1- يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وإبريل.

2- يجب أن تكون فاتورة شهر مايو أقل من فاتورة مارس وإبريل .

3- سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.

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4- سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى إرسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.

5- سيتم الإعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.

6- سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.

- جوائز المسابقة

(لمبات ليد ... ومفاجآت لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).

-سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل.

- طريقة التسجيل في المسابقة:

إرسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك أو على العنوان الإلكتروني التالي: [email protected]