محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة عددٍ من الموازنات الخاصة بوزارات وهيئات مختلفة، للعام المالي الجديد 2020/2021، منها ديوان عام وزارة التعليم العالي، وديوان وزارة التربية والتعليم.
وينشر "الخليج 365"، موازنة الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التضامن، وأخيرًا وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ننشر مشروع موازنات التعليم والصحة والتضامن لعام 2020/2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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