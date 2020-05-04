خاص| ننشر مشروع موازنات التعليم والصحة والتضامن لعام 2020/2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة عددٍ من الموازنات الخاصة بوزارات وهيئات مختلفة، للعام المالي الجديد 2020/2021، منها ديوان عام وزارة التعليم العالي، وديوان وزارة التربية والتعليم.

وينشر "الخليج 365"، موازنة الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التضامن، وأخيرًا وزارة الصحة.