شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامات حاضرة.. محافظ الفيوم يعزي أسرة شهيد حادث بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة الشهيد المهندس مجند محمد عوض حواس، شهيد الحادث الإرهابي في بئر العبدبشمال سيناء، وذلك بمقر العائلة بمسقط رأسه بقرية الونايسة مركز إطسا.

وأعرب محافظ الفيوم عن خالص التعازي والمواساة لوالد الشهيد ولأسرته، متمنيا من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.

وحرص المحافظ ومرافقوه خلال أداء واجب العزاء على ارتداء الكمامات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأصدر محافظ الفيوم، الأحد، قراراً بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الونايسة الإعدادية التابعة لمسقط رأس الشهيد بمركز إطسا، تخليداً لذكراه ووفاءً لما قدمه من بطولات وتضحيات في سبيل الوطن.

وأسفر حادث انفجار عبوة ناسفة في مدرعة عسكرية جنوب مدينة بئر العبد، الخميس الماضي، عن استشهاد 10 أفراد، بينهم ضابط وضابط صف و8 جنود، فيما أعلن المتحدث العسكري، الأحد، مقتل 126 إرهابيًا نتيجة عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في شمال سيناء.

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