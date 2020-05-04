شكرا لقرائتكم خبر عن «مجاهد»: مصر تعلن أعداد مصابي كورونا بـ«شفافية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تعلن بكل شفافية أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشدداً على أن أعداد المصابين في أوساط الأطقم الطبية المصرية قليلة جداً بالمقارنة مع باقى دول العالم.
وتابع: «نسبة 12% من أعداد المصابين في الأطقم الطبية داخلية، بينما 88% منها خارجية».
وأضاف «مجاهد»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزيرة الصحة أصدرت قراراً ينص على إجراء تحاليل طبية للأطقم الطبية بشكل دورى.
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الوضع في مصر
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اصابات
6,465
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تعافي
1,562
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وفيات
429
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