شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": روشتة للفلفل والباذنجان الصيفى لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من الإجراءات والارشادات والتوصيات الفنية لزراعات الفلفل والباذنجان فى الموسم الصيفى خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق المحلية وزيادة الصادرات، بناء على توصيات الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إنه من أهم الممارسات الجيدة فى زراعة محصول الفلفل لزيادة الإنتاج خلال الموسم الصيفى، من خلال تجهيز الأرض المستديمة لزراعة العروة الصيفى للفلفل والبذنجان بنفس الطريقة المذكورة فى العروة الشتوى للفلفل، استمرار جمع محصول الفلفل الأخضر الشتوى المتأخر بمعدل مرة كل أسبوع.

وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه من أهم الممارسات الجيدة أيضا لمحصول الفلفل، إضافة دفعة من السماد الأزوتى والبوتاسى للمساعدة فى زيادة كمية المحصول والحفاظ على حجم الثمار، تعطى النباتات بالصوب خلال هذا الشهر محصولا جيدا يجب الاهتمام بالرى والتسميد ومكافحة البياض الدقيقى والمن والعنكبوت الأحمر يمكن فتح الصوب ليلا ونهارا فى النصف الثانى من ها الشهر عند تحسن الظروف الجوية.

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يذكر أن قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن تقوم بالتوسع فى منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

وكان قطاع الإرشاد الزراعى، أكد أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديرى عموم الإرشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والإدارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها إلى كافة المزارعين.

وأوضح قطاع الارشاد الزراعى، أن هناك تعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، والمعنية بالزراعة والارشاد الزراعي، والمزارعين، لنشر هذه التوصيات على نطاق اوسع، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد مواد مصورة لباقى المحاصيل، وسيتم نشرها تباعا للوصول إلى المزارعين بكافة قرى ونجوع مصر.