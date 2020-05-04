شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أطمئن المصريين بالخليج.. فالأولوية لكم فى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أى نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمنى ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين بالخارج وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق.

وأكدت وزيرة الهجرة فى تصريحات صحفية، أن اللجنة ضمت ضمن خطتها فى المرحلة الجديدة المقبلة لعودة المصريين بالخارج عددا من الشرائح وهى المصريين العالقين بالخارج، الحالات الإنسانية، ومنتهى ومخالفى الإقامة، وكذلك منتهى العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمى لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح فى أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.

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وبعثت السفيرة نبيلة مكرم رسالة طمئنة لكافة المصريين بدول الخليج خاصة المصريين بدولة الكويت الشقيقة، مؤكدة أن الأولوية فى المرحلة المقبلة ستكون للمصريين بهذه المنطقة، وقد شهدت الفترة القليلة الماضية حصر كافة المطالب والاستغاثات للحالات الراغبة فى العودة لمصر والعمل على وضع خطة محكمة لعودة أكبر عدد ممكن من شرائح العالقين والحالات الإنسانية، ومنتهى ومخالفى الإقامة، وكذلك منتهى العقود.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لا تفرق بين المصريين بالخارج فالكل سواء، لكن لابد علينا أن نراعى مواقف كافة العالقين فى كل دول العالم دون استثناء، فإن الوضع الحالى يحتم علينا النظر لكافة معطيات ومستجدات الموقف الخارجى والداخلى، فى ظل هذه الظروف الطارئة التى تتطلب منا جميعا الوقوف جنبا إلى جنب حتى نعبر هذه المرحلة.

كما أشارت لمروجى بعض الشائعات التى تريد النيل من الدولة المصرية فى الوقت الحالى واستغلال الوضع لأمور بعينها، لكننا مستمرون فى العمل على عودة كل من يتطلب الأمر عودته، كما نتلقى ببالغ الاهتمام كافة الاستغاثات والمطالب للمصريين بالخارج فى كل دول العالم، وبالفعل الطائرات المصرية المخصصة لنقل المصريين بالخارج وصلت لأبعد نقاط فى العالم حتى تعود بمصريين عالقين دون النظر لأى اعتبارات سوى سلامة المواطن المصرى.