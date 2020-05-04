شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 26 معمل تحاليل وعيادة خاصة ومركز علاج طبيعي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، شن حملة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، الأحد، للمرور على 55 منشأة طبية خاصة بمراكز بني سويف، الواسطى وناصر، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة التي تقدم خدمة صحية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة –في بيان- إلى غلق ٢٦ منشأة خاصة بينها ١٠ معامل تحاليل و١٦ عيادة خاصة، ومركز علاج طبيعي، وتحرير محضر غلق لمركز تجميل ببني سويف، فضلًا عن المرور على 8 مستشفيات خاصة، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتكثيف حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بجميع المنشآت الطبية، ومواصلة الجهود لمواجهة جميع صور التقاعس أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة احتمالية عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشرف على تنفيذ الحملة الدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور مصطفى جمال، والدكتورة رباب أحمد، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور بسام فتحي، والدكتورة نهاد صلاح، ومحمد بدوي.