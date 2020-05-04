شكرا لقرائتكم خبر عن بـ23 مليون جنيه.. تطوير 5 مدارس و17 شارعًا ومد خطوط مياه لـ55 شارعًا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بدء العمل على رصف 17 شارع ببلاط الإنترلوك بمدينة تلا، ضمن منحة بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير المدينة بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

وأفاد خالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، في بيان، الأحد، بأنه تم البدء في رصف بعض الشوارع المتفرعة بجوار مستشفى الحميات وجاري استمرار الأعمال لباقي الشوارع ضمن المنحة بإجمالي 17 شارعًا، وبإجمالي تكلفة ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف جنيه.

وذكر أنه جارٍ إنهاء أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لـ 55 شارعًا بالمدينة بإجمالي تكلفة 3 ملايين و250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ تطوير ورفع كفاءة لـ 5 مدارس بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه وذلك ضمن اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبي كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزي والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 ملايين و226 ألف جنيه.