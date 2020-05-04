شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من طبيبة بالحجر الصحى: دورى إنى أحسس الطفل المريض بقدر من الطمأنينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت إحدى الطبيبات فى واحدة من مستشفيات العزل، رسالة إلى الشعب المصرى، وذلك من خلال الحساب الرسمى، لوزارة الصحة المصرية، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

الطبيبة قالت فى فيديو وزارة الصحة، "أنا بحسس الطفل المريض بكورونا إنى أخته الكبيرة، وأتعامل معه، وأعطيه قدر من الطمأنينة، لأن من الطبيعى أن يكون المريض خائفا"



الطبيبة



تغنى أغنية يا بلادى

Advertisements

كما غنت أغنية "يا بلادى" لرامى جمال وعزيز الشافعى، واختتمت رسالتها "أنا فى شغلى علشانكم.. خليكوا فى بيتكم علشانى.. عاوزين نفرح برمضان والعيد".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.