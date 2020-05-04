شكرا لقرائتكم خبر عن تعويضات سكان "ترسا" بالجيزة.. الغرفة بـ40 ألف جنيه ووحدات بديلة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع أعمال تطوير شارع ترسا بمدينة الجيزة، ليكون بديلا مروريا لشارع الهرم الذى سيتم غلقه بسبب خط المترو، تعوض محافظة الجيزة السكان المتضررين من خلال توفير وحدات بديلة للسكان وتعويضات مالية.

وحصل ”الخليج 365” على الإقرارات الموضحة للتعويضات التي سيتم صرفها للسكان، حيث تشمل التعويضات كل المستأجرين الذى مر على عققد الإيجار 5 سنوات فأكثر، وكذلك سيتم تعويض ملاك الشقق حال سكنهم فيها، بالإضافة إلى تعويض كل الملاك على الأرض والمبانى من هيئة المساحة.

وتبلغ قيمة التعويضات عن الغرفة 40 ألف جنيه وتحسب الصالة غرفة، ويتم التعويض إما نقدى أو وحدة بديلة بأكتوبر، غرفتين وصالة مساحتها 63 متر، بنظام الإيجار التمليكى بقسط شهرى 489 جنيه شهريا لمدة 30 سنة، وثمنها 190 ألف جنيه، ويحصل الساكن على 15 ألف جنيه مع استلام الوحدة البديلة من قيمة التعويض.

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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الاولى والتى بدأت من طريق المريوطية وحتى تقاطع شارع ترسا مع شارع المحولات حيث يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الأهرام .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الثانية وقد تم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، وتكليف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حاليًا تقدير التعويضات والبدائل.