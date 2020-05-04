شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أريد أن تفتح الجامعات والمدارس أبوابها بالولايات المتحدة فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه يريد أن تفتح الجامعات والمدارس أبوابها في سبتمبر المقبل فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، متابعا: "بادرت إلى إغلاق بلادنا رغم أن المعلومات الأولية قللت من مخاطر كورونا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت قد أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقول عبر فوكس نيوز: أعتقد أنه سيكون لدينا مصلا ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام.

ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين ونصف مليون إصابة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى.

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