شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يستعد لاستقبال المواطنين بثانى أيام استخراج تراخيص السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وحدات المرور، لليوم الثانى، استقبال المواطنين الراغبين فى تجديد رخص تسيير السيارات، بعدما شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

وتم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء فى استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات، ويتم العمل بدء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.