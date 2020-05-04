شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ثبات الجندى المصرى يذهل العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالجندي المصرى، قائلاً:"ثبات الجندى المصرى يذهل العالم كله" Advertisements وأكد جمعة، فى تصريحات سابقة، ضرورة أن يفتخر كل مصري بقواتنا المسلحة الباسلة ماضيها وحاضرها ومستقبلها بإذن الله تعالى، قائلاً:" جيل العاشر من رمضان الجديد قادم لدحر الإرهاب، وقواتنا المسلحة الباسلة التي حررت في حرب العاشر من رمضان سنة 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر عام 1973 الأرض ، واستردت للأمة العربية كلها عزتها وكرامتها ، وحطمت خط بارليف الذي كان يقال: إنه من المستحيل أن يُعبَر ، تسطَّر الآن تاريخا جديدا في قهر قوى الشر والظلام والإرهاب ، وتقدم في ذلك تضحيات عظيمة من دماء أبنائها الذكية الطاهرة ، وتسهم بقوة في معركة البناء والتنمية ، فهي بحق : درع الوطن وسيفه ، يد تحمل السلاح تحمي وتحرس ، وأخرى تخوض غمار معركة التنمية تبني وتعمر ، وإن وراء البطل العظيم أحمد المنسي ألف منسي آخر ، ألف بطل آخر على درب البطولة والفداء والتضحية والشجاعة والشهامة والنبل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: ثبات الجندى المصرى يذهل العالم كله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.