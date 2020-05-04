شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: تضحيات أبطالنا مبتروحش هدر.. ومستعدون لكل سيناريوهات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أن قوات الجيش حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الأرض بفرض السيطرة الأمنية بالكامل في شمال سيناء، وعودة الحياة لطبيعتها، مضيفًا: "الآن نمر بجائحة كورونا.. قبل أزمة كورونا كانت الحياة طبيعية في شمال سيناء بشكل كبير".

وأضاف متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة على الأرض سواء في شمال سيناء أو تأمين السواحل والحدود ، كما تقوم القوات المسلحة بأنشطتها لرفع الكفاءة القتالية والاستعداد الكامل.

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وواصل: "تضحيات أرواح وشهداء القوات المسلحة مش بتروح هدر.. وفيه مقابل ذلك نجاحات كبيرة، وفرض سيطرة كبيرة على الأرض بخلاف المشروعات التنموية في سيناء، وتغيرها شكلها عما قبل.. أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة لا تذهب هباءًا.. وهناك سيطرة أمنية في شمال سيناء، وسندحر الإرهاب تمامًا من شمال ووسط سيناء، ومشروعات التنمية قوية في جميع المجالات المختلفة وهناك أكثر ألفى كيلو م من الطرق بجانب المستشفيات وصرف صحى، ومشروعات بتكلفة مالية تصل لـ 600 مليار جنيه حاليًا".

كما تحدث العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، عن استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا.

وأضاف: "نتمنى من الله أن يحفظ مصر من هذه الفيروس الذى يهدد العالم بالكامل.. ونقوم بواجبنا ودورنا تجاه الدولة والمواطنين حيث يتم تطهير وتعقيم المؤسسات الرسمية والميادين فى معظم المحافظات المصرية، مع توزيع المساكات الطبية على المواطنين، وواخدين إجراءاتنا ومستعدون لجميع السيناريوهات المختلفة التي لا نتمنى الوصول لها، من توزيع مركبات خاصة بالقوات المسلحة لإجراءات التعقيم ونقل المواطنين لأماكن المستشفيات ورفع درجات استعداد القوات المسلحة وتحديد مستشفيات للعزل الطبي ومستشفيات أخرى ، وتعبئة حصص غذائية لإعاشة أكثر من مليون فرد لمدة 3 أشهر".

وتابع: "تم توفير سلع غذائية وتوفير مواد تعقيم ومطهرة وإنتاج ماسكات طبية بمعدل 100 ألف ماسك في اليوم مع مضاعفة هذا الرقم".