أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن تسجيل 272 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، الأوقاف: نقل صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص عبر إذاعة القرآن الكريم فقط، و السيسي يوجه باستمرار العمل بالمشروعات القومية بأعلى درجات الوقاية للعاملين. الصحة تعلن تسجيل 272 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة البرلمان يوافق على اعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب 2018/2019 شاهد لحظة قنص عدد من العناصر التكفيرية بشمال سيناء قبل تنفيذ مهمتهم الأوقاف: نقل صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص عبر إذاعة القرآن الكريم فقط وزير المالية: نتعامل بجدية مع توصيات البرلمان.. وعبد العال: مش كلها بتتنفذ رئيس الوزراء عن حادث بئر العبد الإرهابى: لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا صور.. "الآثار" تعلن اكتشاف حجرة دفن بها 4 توابيت خشبية فى سقارة السيسي يوجه باستمرار العمل بالمشروعات القومية بأعلى درجات الوقاية للعاملين Advertisements الأرصاد: غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس السيسى بالعمل على استكمال كافة مراحل المترو الأزهر بذكرى العاشر من رمضان: انتصار عسكرى تحدث عنه العالم وأعاد سيناء الحبيبة القوات المسلحة تعلن مقتل 126 تكفيريا وتنفيذ 22 مداهمة و 16 عملية نوعية..فيديو الرئيس السيسي: انتصار العاشر من رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل انفراد بالصور والوثائق ..حوارات صحفية أجراها الشهيد منسى فى مدرسته بالشرقية رئيس الوزراء يتفقد الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق محكمة النقض تواصل تأجيل القضايا إداريا حتى 14 مايو

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