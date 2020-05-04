شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: استئناف النشاط الكروى قرار دولة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرية، على احتمالية عودة الدورى المصرى، قائلاً: "موضوع رجوع الدورى من عدمه قرار حكومى بحت بنسبة 100% وفيما يخص الاتحاد وضعنا ضوابط معينة وفقاً لاحتياطات عالمية بالإضافة للمحلية التى نراها أيضاً، مشيراً أن الاتحاد عقد اجتماعاً موسعاً مع لجنة المسابقات والطاقم الطبى، وقمنا فى ضوء الاحتياطات العالمية طبقاً لمنظمة الصحة.

وأضاف الجناينى، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، كما قمنا بوضع تصور متكامل يجعلنا ذو جاهزية فى حال قررت الحكومة عودة النشاط الكروى نكون جاهزين، وتابع قائلاً:"إحنا بنحاول نكون جاهزين لو قالوا إرجعوا نضغط على الزرار ونرجع.

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وكشف الجناينى، أن النموذج الذى وضعه الاتحاد دقيقة جداً وخاضعة لتعليمات الصحة العالمية، موضحاً أن قرار عودة النشاط الكروى لن يكون بالدورى المصرى لكن سيبدأ بفترة إعداد للاعبين خاصة أنهم لم يقوموا بتدربيباتهم منذ فترة طويلة، مشيراً أنه يتمنى أن يكون القرار سريعاً لان إتحاد الكرة لديه التزمات دولية أخرى وليس فقط الدورى المصرى.

وكشف الجناينى أن النموذج الذى أعده الاتحاد لعودة النشاط الكروى وينتظر قرار الحكومية يطالب بوجود فترة استعداد مسبقى تتراوح مابين ثلاثة أسابيع إلى شهر كفترة إعداد قبل العودة للتدريبات والنشاط الكروى.

وحول السيناريوهات المحتملة التى حددها النموذج المقترح من الاتحاد قال:"قبل السيناريو خلينا نقر أن عودة الدورى المصرى بالشكل السابق أمر صعب لأنه يتطلب سفر وإعدادات لم تعد متماشية مع ظروف كورونا ولا اتجاها لدولة لحد الحركة وبالتالى فإن مشروعنا يحدد ذلك فى ثلاثة أماكن فى مدن محددة قد تكون القاهرة فى جزء ومجموعة أخرى فى الإسكندرية، وجزء أخر فى السويس وهى المدن التى تتوفر فيها ملاعب كبيرة وفنادق، مشيراً أننا إقترحنا أن تكون أماكن مغلقة فى شبه معسكر مغلق لا تسمح بالدخول والخروج تحسباً لاى إصابة قد ترد من الخارج.