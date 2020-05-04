خلى بالك.. كيف تقى نفسك من مخاطر التكييفات خلال فصل الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد حرائق الشقق بسبب الماس الكهربائى بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال شهر رمضان، يلجأ معظم المواطنين لتخفيض تلك الدرجات، وتلطيف الجو عن طريق استخدام المكيف الهوائي الذي يوفر الهواء المُنعش غير عابئين لكثرة استخدامه يؤدى لنشوب حرائق لتجنب ذلك يجب اتباع التالى: - التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف -تجنب تكرار تشغيله لساعات طويلة منعا للحريق -يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها -يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات -تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الأنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض -يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة Advertisements - استبدال القطع التي تحتاج إلى استبدال - ضرورة وجود فني مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة - عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة - ضرورة تناسب عدد المكيفات وقوة التحميل في المنزل لأنه عنصر أساسي لعدم حدوث انقطاع للكهرباء في المنزل وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية، العديد من الإجراءات للحد من نشوب الحرائق داخل الشقق السكنية والعقارات والمنشآت بسبب تكرار تشغيل التكييفات لساعات طويلة وعدم تقدير خطورة الموقف في تلك الخطوة التي تؤدى الى نشوب الحرائق بسبب ماس كهربائى يندلع في توصيلات المكييفات واندلاع النيران في العقارات.

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