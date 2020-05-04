شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن مواصفات امتحانات محفظى القرآن.. بحث موثق واختبارات شفهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، مواصفات اختبارات نهاية العام الدراسى 2019 / 2020م لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بكل ما يتصل بشئون القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وفهمًا وتفسيرًا من جهة، ومراعاة للظروف الراهنة من جهة أخرى.

وأكد الوزارة فى بيان لها اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر أن تكون اختبارات نهاية العام، بالنسبة للسنة الأولى شفويًّا فقط فى القرآن الكريم وتجويده، على أن يقوم المتقدم بإعداد بحثٍ موثق علميًّا حول: (مخارج الحروف وصفاتها، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، المد وأقسامه)، وتتم مناقشته فيه أثناء الامتحان الشفوى.

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كما تقرر أن تكون اختبارات السنة الثانية، تحريريا فى يوم واحد بورقة امتحانية واحدة فى القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وسيتم الامتحان شفويا فى القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، إلى جانب الثقافة الإسلامية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحان الشفوى للفرقة الأولى، والامتحان التحريرى والشفوى للفرقة الثانية، وأماكن الامتحانات قبل نهاية الشهر الجارى.