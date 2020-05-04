​​ممنوع الشيشة واﻷفراح.. تعرف على الضوابط الجديدة لعمل الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وجاءت الضوابط كالتالي:

1 -اشتراطات منح شهادة الصلاحية الصحية:

- ضرورة توفير كل فندق عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة.

- عدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق.

- التأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

- عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق.

- حظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق.

- تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

- الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

2- اشتراطات النزلاء:

- تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق.

-إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه.

- قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

- توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

-تطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

3- اشتراطات العاملين بالفنادق:

- الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.

- إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق.

- توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

- توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس "كورونا المستجد".

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4- ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق:

- حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا.

- حظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.

- وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

5- اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس:

- تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى.

- اتباع تعليمات وزارة الصحة.

-تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

وأعلن وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة في الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

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