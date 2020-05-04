محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قالت وزارة القوى العاملة، إن مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية برئاسة صفية مصطفى أمين، بدأت في صرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 5000 عامل متضرر من فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان لها اليوم الأحد، وصل عدد من صرفوا منحة الـ500 جنيه المقررة خلال الفترة من 26 أبريل الماضي وحتى الآن نحو 2960 عاملا، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وأكدت الوزارة، أن المؤسسة تستمر في عملية صرف باقي العدد عن طريق مكاتب البريد وفقًا لجدول زمني تفاديا للزحام أمام منافذ الصرف.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: 5 آلاف عامل يصرفون الـ500 جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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