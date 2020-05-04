​ برلمانية تطالب بتوفير قاعدة بيانات للعاملين في جمع المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالاهتمام الذي توليه الحكومة ممثلة في وزارتي التضامن، والبيئة، بشأن تحسين أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات وتحسينها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن عمال النظافة من الفئات المعرضة للإصابة للفيروس نتيجة تعاملهم المباشر مع المخلفات لاسيما الطبية.

ولفتت عطوة، في بيان لها، إلى أهمية تحويل هؤلاء العاملين من عمالة غير منتظمة غير رسمية إلى عمالة رسمية من خلال استراتيجية واضحة لتحسين أوضاعهم وتوفير مظلة حماية اجتماعية من تأمينات وتأمين صحي ونقدي، وتوفير معاش لهم يضمن لهم حياة كريمة بعد الخروج على المعاش.

وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة حصر تلك العمالة، وعمل قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من وضع نظام لدعمهم، بعد توفير كافة المعلومات عنهم وعن أسرهم، وإمكانية توفير كافة الخدمات اللازمة لهم.