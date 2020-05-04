"دفاع البرلمان": نطالب بمزيد من الضربات القاتلة للإرهابيين والتكفيريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
قال اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، برهنت على بسالة النظام الأمني المصري، وقوة أجهزة المعلومات، مضيفًأ أن قوات الجيش والشرطه تسدد ضربات قاتلة للعناصر الإرهابية والإجرامية وتثأر للشهداء بضربات موجعة على كافة الأطر والمستويات، ونطالب بمزيد الضربات القاتلة للارهابيين والتكفيريين.
وأشاد خلف الله في بيان له بالقدارت الكبيرة والجاهزية للقوات التي كانت جاهزه للرد على أي محاولات للجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار الوطن، وقدرة أجهزة المعلومات بالقوات المسلحة، وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية الذين يقومون بدور محوري كبير في حماية الأمن القومي المصري، وحماية مقدرات الشعب المصري، بما يضم كفاءات أمنية على درجة من الكفاءة الأمنية وقوات الإرهاب الدولي والعمليات الخاصة وقطاعات الأمن المركزي.
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