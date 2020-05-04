نشرة الحوادث المسائية.. محاكمة سما المصري ودعوى "رامز" ولغز قتيل بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تكشف لغز مقتل بقال داخل منزله في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، غموض مقتل أحد المواطنين وسرقته وتمكنت من ضبط المتهم.

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الجنايات تؤجل محاكمة 9 متهمين في "أحداث عنف أطفيح"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 9 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها مدينة أطفيح، في اغسطس 2013.

الداخلية تضبط 200 قضية احتكار وحجب سلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات اخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور لجلسة 9 مايو إداريا.

تأجيل دعوى رامز جلال لوقف قرار منعه من ممارسة النشاط الإعلامي

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى الفنان رامز جلال، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020 بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.