مصر | مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تخصيص مكان للسباق في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تخصيص مكان للسباق في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمني، حقيقة ما تداولته بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تحت عنوان (تجمعات الشباب خلف نادي سموحة بمدينة الإسكندرية وتحويل الشارع إلى سباق).

وتابع، أنه بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه يتضمن مشاهد لحادث تصادم بأحد الطرق الرئيسية لمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، بين سيارة ودراجة نارية، حيث كان يسير قائد الدراجة النارية عكس الاتجاه، أسفر عن إصابة الأخير ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، وبعرض قائد السيارة على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.

وكما تبين عدم وجود سباق للسيارات أو قيام أحد بالتسابق بذات الشارع خلال الفترة الماضية.

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وفي سياق آخر، استقبلت وحدات المرور، اليوم، أعدادا كبيرة من المواطنين الراغبين في تجديد رخص المركبات الخاصة بهم وكذلك المستخرجين الجدد لأول مرة للرخص، وبلغ عدد الرخص المجددة اليوم، ١٠٣٠٨، على مستوى الجمهورية سواء كانت رخص " سيارة - دراجة بخارية".

جاء ذلك في ضوء ما تقرر ببدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 3 الجاري حتى يوم الخميس الموافق 7 الجاري من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

وبدأت وحدات المرور اليوم في استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير مركباتهم، وقد شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

وتم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب، انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.