أخبار مصر | "الصحة العالمية" تكشف توزيع إصابات كورونا في المحافظات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف توزيع إصابات كورونا في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عن وثيقة لترتيب أعلى المحافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى أول مايو الجاري.

وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات بإصابات بفيروس كورونا، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس.

واحتلت محافظة مطروح الترتيب الأخير للمحافظات، التي سجلت إصابات بكورونا، لكن لم تكن المنظمة قد اعتمدت وجود حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء في ذلك الوقت.

تم تسجيل إصابات بفيروس في كافة المحافظات، بعد أن كانت محافظة شمال سيناء بدون إصابات منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.