أخبار مصر | طلب إحاطة لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت النائبة في طلبها، اليوم الأحد: إنه تمر الدولة المصرية بظرف عصيب في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، بما يتطلب معه دعم المنظومة الطبية بشتى السبل، وعلى الأخص توفير الكادر الطبي المؤهل بشكل يسد العجز ويعمل على تقديم خدمة متميزة للمرضى.
وأضافت أنه رغم ذلك، يوجد حالة تعنت من قبل وزارة الصحة في تكليف أطباء دفعة مارس 2020، بما يتسبب في إهدار طاقات ما يقرب من 7000 طبيب وعدم إدراجهم ضمن صفوف وزارة الصحة في هذا الوقت الحرج.
وطالبت بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد، حرصا على ضم الدفعة الجديدة للمنظومة الطبية التي بالطبع هي في حاجة ماسة لهم.
وعلقت بقولها: غير المعقول في هذا الوقت العصيب أن تفرط الوزارة في ما يقارب 7000 طبيب على أتم الاستعداد للانضمام لزملائهم في الصفوف الأولى المدافعة عن صحة المصريين وأمنهم.
"الأطباء" تطالب رئيس الوزراء بحل أزمة شباب دفعة تكليف مارس 2020
وكانت قد أرسلت نقابة الأطباء، خطابا لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، للمطالبة بحل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، والذين يتضررون من قيام مسئولي إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بهم ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية.
وقالت النقابة، في خطابها: تتمنى نقابة الأطباء التوفيق للحكومة فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتغلب على التحديات الصحية التي تواجه الوطن في مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلا أنه في الظروف الحالية التي يواجه فيها الأطباء بجدية تفشى فيروس کورونا دفاعا عن الوطن، فإنه من المهم التأكيد على مختلف الجهات صانعة القرار بضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا.
وأضافت: نحيطكم علما بوجود شكوى من شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، يتضررون فيها من قيام مسئولي إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالأطباء الجدد ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية، وقد قام ممثلو هؤلاء الأطباء بشرح تفاصيل الأمر لمسئولي إدارة التكليف بالوزارة إلا أنه لم يتم الاستجابة لهم، مما اضطر معه معظم الأطباء لعدم التسجيل بحركة التكليف الجديدة، وهذا الأمر إن استمر فسوف يفقدنا قوة ضاربة هامة حيث إن مواجهة الجائحة الحالية تتطلب ضم أعدادا إضافية من شباب الأطباء المتحمسين للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.
وطالبت رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بحث الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على النظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء، وعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلي أطباء التكليف مع ممثلين للنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل ومتطلبات التدريب وبين حقوق الأطباء.