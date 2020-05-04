أخبار مصر | طلب إحاطة لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت داليا يوسف، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا

وقالت النائبة في طلبها، اليوم الأحد: إنه تمر الدولة المصرية بظرف عصيب في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، بما يتطلب معه دعم المنظومة الطبية بشتى السبل، وعلى الأخص توفير الكادر الطبي المؤهل بشكل يسد العجز ويعمل على تقديم خدمة متميزة للمرضى.

وأضافت أنه رغم ذلك، يوجد حالة تعنت من قبل وزارة الصحة في تكليف أطباء دفعة مارس 2020، بما يتسبب في إهدار طاقات ما يقرب من 7000 طبيب وعدم إدراجهم ضمن صفوف وزارة الصحة في هذا الوقت الحرج.

وأوضحت أن الأطباء الجدد يرغبون في النظام القديم للتكليف والوزارة ترغب في الجديد ويصر كل طرف على موقفه، وامتنع معظم الأطباء الجدد عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد. وطالبت بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد، حرصا على ضم الدفعة الجديدة للمنظومة الطبية التي بالطبع هي في حاجة ماسة لهم. وعلقت بقولها: غير المعقول في هذا الوقت العصيب أن تفرط الوزارة في ما يقارب 7000 طبيب على أتم الاستعداد للانضمام لزملائهم في الصفوف الأولى المدافعة عن صحة المصريين وأمنهم. Advertisements "الأطباء" تطالب رئيس الوزراء بحل أزمة شباب دفعة تكليف مارس 2020