شكرا لقرائتكم خبر عن «يدرٍّسه ضباط بأكاديمية ناصر».. جامعة دمنهور تضيف مقرر «الولاء والانتماء والمواطنة» للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، تدريس مادة «الإنتماء والولاء والمواطنة» للطلاب على أيدى نخبة من الضباط بأكاديمية ناصر العسكرية.

وقال «صالح» إن الهدف من المادة هو «بث الروح الوطنية والولاء والإنتماء في نفوس الطلاب وعدم السماح للتيارات المدمرة بالعبث بعقول شبابنا، وإلقاء الضوء على الرموز الوطنية المضيئة والتعريف بأهم الموروثات والقيم وتوعية الشباب بالدور الوطنى للرموز الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأحد، لمناقشة خطة العمل التي وضعتها الجامعة لزيادة وعى الطلاب بمفاهيم الانتماء والولاء والمواطنة بالتعاون مع نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.

وأكد رئيس الجامعة تفعيل دور كل فئات الجامعة سواءًا عضو هيئة تدريس أو موظف أو طالب بالجامعة من خلال تحفيز الجميع على المشاركة في مسابقة أفضل كلية وأفضل موظف وعامل وطالب يقدم حلول أو يساهم في مواجهة فيروس كورونا.