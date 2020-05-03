شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى عن ظهور نجم الثريا واختفاء كورونا: «اطمنوا يا فلاسفة العصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقًا على حديث منسوب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، تأويله اختفاء وباء كورونا بظهور نجم الثريا، في ١٩ من شهر رمضان: «اطمنوا يا فلاسفة العصر ربنا مش هيديكم خريطة الغيب».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتحدث عن واقعة بعينها، خاصة بطلوع الثمر، وانتهى أمرها، الله يرفع البلاء بقدرته، وينزله أيضا بقدرته».