شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الأرصاد: طقس غير مستقر.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقساً غير مستقر، الثلاثاء، إذ يوجد رياح نشطة على الوجه البحري، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى، وعلى شمال وجنوب الصعيد، ونشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يتوقع الخبراء أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

والطقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.