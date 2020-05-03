شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يشارك أطباء «عزل الزقازيق» إفطار رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، مساء الأحد، مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق قبل أذان المغرب، للمشاركة في إقامة حفل إفطار جماعي مع الفريق الطبي بالمستشفي.

ويقدم الفريق الطبي بمستشفى العزل الخدمة الطبية للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بشكل مستمر على مدار الساعة، فيما قام وكيل الوزارة بالتحدث إلى كافة أعضاء الفريق الطبي بعد حفل الإفطار والاستماع إلى طلباتهم وإحتياجتهم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لأفراد الطاقم الطبي على المجهود المبذول واستكمال الرسالة السامية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، مشددًا على الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للحفاظ على صحة جميع أفراد الطاقم.

وكيل صحة الشرقية يشارك أبناء الجيش الأبيض الافطار الجماعي بمستشفي العزل بالزقازيق

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد 19» ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة. Advertisements وكيل صحة الشرقية يشارك أبناء الجيش الأبيض الافطار الجماعي بمستشفي العزل بالزقازيق وكيل صحة الشرقية يشارك أبناء الجيش الأبيض الافطار الجماعي بمستشفي العزل بالزقازيق