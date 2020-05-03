شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل حول «تأخر افتتاح معهدين أزهرين» بالإسكندرية: «أصبحا مأوى للكلاب الضالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بالإسكندرية، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حول «تأخر افتتاح معهدين جديدين في منطقة أبيس شرق المحافظة».

وقال النائب في البيان، الأحد، إن «أهالي منطقة أبيس تبرعوا منذ 3 سنوات بقطعة أرض لإنشاء معهدين أزهريين مكتملة المرافق، وجرى إنشاء مبنيين كل مبنى يتكون من 5 طوابق و25 فصلًا دراسيًا، ودورات مياه ومسجد وحجرات أنشطة ومعامل، بالإضافة إلى تزويدهم بالأثاث ومكاتب الطلاب، وجرى رصف الشارع المؤدي إليهما وتوصيل المياه والكهرباء، إلا أنه لم يتم الافتتاح حتى الآن، ما جعلها مأوى للكلاب والقطط الضالة».

وأشار «حافظ» إلى أن «المعهد الواحد تصل كثافته الطلابية لاستيعاب نحو ألف طالب، ومنطقة الإسكندرية الأزهرية استلمت المعهدين، إلا أنه لم يجرى افتتاحهم حتى الآن»، مطالبًا منطقة الإسكندرية الأزهرية بـ«سرعة افتتاح المعهدين رسميًا وإدخالهما الخدمة على وجه السرعة للاستفادة منهما بدلًا من الوضع الحالي».