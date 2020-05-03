شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل أبوقير»: خروج 5 حالات جديدة بعد تعافيها من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محسن المدير الطبى لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافى ٥ مصابين جدد من فيروس كورونا وخروجهم من العزل اليوم الأحد، بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «محسن» – لـ«المصرى اليوم» – أنه بخروج الحالات الـ٥ يصل إجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن ١٥٣ حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه تم استقبال عدداً من المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافي حالتين جديدتين اليوم الأحد، ليصبح العدد الإجمالي ٨٧ حالة حتى الآن.