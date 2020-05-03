شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر قها»: خروج 5 حالات بينهم طبيب بمستشفى بنها الجامعي بعد تماثلهم للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الأحد، خروج ٥ حالات من الحجر بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا من بينهم طبيب بمستشفى بنها الجامعي أصيب بالفيروس أثناء تأدية عمله.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى على فيس بوك مساء الأحد، خبر شفاء وخروج الدكتور محمد مصبح طبيب جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بنها الجامعي الذي أصيب أثناء عمله وأداء واجبه الإنساني، حيث كانت فترة علاجه بالمستشفى فترة صعبة مزيجة بالألم والأمل والخوف والرجاء وتضامن الفريق الطبي بأكمله معه كبطل مقاوم فكانت تلك النهاية السعيدة والبشريات الجميلة بسلبية العينات وتمام شفاؤه، كما نشرت خبر خروج ٤ حالات شفاء آخرين من الفيروس.

ووجه الفريق الطبي رسالته اليومية إلى الأهالي نصها: «المسؤولية المجتمعية واجبنا جميعا، كلنا لازم نبقى ايد واحدة لمكافحة انتقال العدوى بكورونا، يلا ياشباب جيرانك الشارع المواصلات لازم نوعى الناس صح كلنا معا ايد واحدة حفظ الله مصر وأهلها».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.