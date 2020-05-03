شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يتقدم بالتهنئة للصحفيين في اليوم العالمي للصحافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الأحد، لجميع الصحفيين المصريين والعرب والأجانب العاملين فى مختلف دول العالم بالتهنئة بمناسبة يوم الصحافة العالمي، فالصحفيون هم الباحثين عن الحقيقة وشركاء في التنمية.
وأعرب هيكل عن أمنياته للصحفيين فى جميع المواقع بالسلامة في ظل ظروف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهم بحكم عملهم من الفئات الأكثر احتكاكًا بالمواطنين، ويطالبهم بتوخي الحذر والحيطة في عملهم حتى تمر هذه الجائحة بسلام.
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