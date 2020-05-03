شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم شهيدي البحيرة في «بئر العبد» على مُدرجين بجامعة دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، اسم الشهيد مجند محمد عبدالعزيز الجوهرى، ابن قرية منشأ راضى بكوم حمادة، واسم الشهيد مجند أحمد حامد عبدالنبى، ابن قرية كوم اشو بمركز كفر الدوار في البحيرة على مدرجين بكلية التربية بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة دمنهور عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذى بدأ إجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجير بئر العبدالإرهابى، والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، وبينهم شهيدا البحيرة الذين استشهدا في انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة جنوب بئر العبدفي شمال سيناء.

وقال «رئيس الجامعة» إن الجامعة تخلد ذكرى الشهداء من أبناء المحافظة عرفانًا بما قدموه من تضحية في سبيل الوطن ولكى يكون دائما محفورا في ذاكرة التاريخ كمثال للتضحية والوفاء تقتدى به الأجيال الحالية والقادمة، وتقديرًا لدورهم في مواجهة الإرهاب الغاشم.

أوضح «صالح» أن اختيار كلية التربية لإطلاق إسم الشهداء على مدرجاتها، يرجع لأنها الكلية التي تُخرِّج المعلمين ومريى الأجيال، مشيرًا إلى أنها سبق وأطلقت اسم الشهيد رامى حسانين، على أكبر مدرج بكلية التربية، والذى إستشهد أثناء تأديته لواجبه بمحافظة سيناء أثناء مداهمته لأحد البؤر الإرهابية، كما أطلقت اسم الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، ابن مدينة دمنهور على مدرج آخر بالكلية، والذى استشهد في مواجهات أحداث الأميرية أثناء القبض على مجموعة من الإرهابيين.