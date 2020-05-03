شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يُسلّم إعانات مالية لأسر ضحايا «حادثي أشمون وقويسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، أسر المتوفين بحادثي أشمون وقويسنا بمكتبه.

وسلّم «أبوليمون» إعانات مالية من صندوق الكوارث وبالتعاون مع المجتمع المدني لأهالي المتوفين في حادثي انهيار منزل بقرية ساقية أبوشعرة بمركز ومدينة أشمون والذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، وكذلك نشوب حريق بمنزل مواطن بقرية طه شبرا مركز ومدينة قويسنا، والذي أسفر عن وفاة طفلين.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله بأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.