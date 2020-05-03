شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية»: رفع مخلفات تطهير مصرفي «أ و ب» في أبومينا العجائبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم رفع مخلفات تطهير مصرفي «أ وب» في منطقة أبومينا العجائبي بالكينج مريوط غرب الإسكندرية الأحد.

وأضاف «متولي» في بيان، الأحد، أن رفع المخلفات تم بناء على التنسيق مع محافظة الإسكندرية ممثل في إدارة الحدائق والتجميل وإدارة الرصد البيئي وحي عامرية ثان حيث جرى رفع جميع المخلفات على جانبي المصرفين تحت إشراف منطقة أثار أبومينا مشيرًا إلى أن مديرية الري تولت عملية التطهير.

وأوضح متولي أن منطقة أثار أبومينا تعاني من ارتفاع في منسوب المياه الجوفية خاصة قبر القديس أبومينا فضلا عن الحشائش المنتشرة في جميع ربوع المنطقة التي تتعدى مساحتها قرابة ١٠٠٠ فدان حيث تأتي على قمة المواقع الأثرية المهمة محليا وعالميا «أبومينا العجائبي» وتعد الأثر القبطي الوحيد في مصر المسجل على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» ضمن أهم 5 مناطق تراث عالمي تابع لليونسكو في مصر والأثر رقم 90 على مستوى العالم في مناطق التراث العالمي.

ولفت إلى أن أبومينا تواجه مشكلة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتي تصل إلى نحو 6، 5 مترًا وكذا قبر القديس مار مينا العجائبي، والتي تصل معدلات المياه الجوفية فيه إلى نحو 7 أمتار مشيرًا إلى أن منطقة أثار الإسكندرية قامت برفع حشائش من عدة أفدنة من المنطقة فقط فضلا عن التعاقد على شراء 170 طلمبة جديدة بدلًا من المتهالكة ب15 ملايين جنيه لرفع المياه الجوفية وتطهير المواسير التي تسير فيها المياه وتتبع مسارات المواسير المخصصة لنقل المياه إلى مصرفي أ وب بالإضافة إلى إزالة 200 ألف متر من التعديات و9 مبانٍ للبدو المقيمين بالمنطقة.