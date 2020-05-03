شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد قطان مهنئا مصر بذكرى العبور: جيش باسل أعاد أمجاد العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودى لشئون الدول الأفريقية، والسفير السعودى السابق لدى القاهراة، فى تغريدة على حسابه الرسمى بـ"تويتر": " أهنىء مصر الحبيبة رئيسًا وحكومة وشعبًا، بأحر التهانى القلبية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان التى انتصر فيها الجيش المصرى الباسل ذلك الانتصار الذى أعاد للأمة العربية أمجادها.

وكان قد شغل أحمد عبد العزيز القطان فى فبراير عام 2011 منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، ثم تم تعيينه فى فبراير عام 2018 وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

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ويعد أول دبلوماسي سعودي يجمع ما بين وظيفته كسفير وما بين صفته كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية.

وتميز بخبرته الدبلوماسية في العمل على الملفات الدولية، وأسهم بشكل كبير فى توطيد العلاقات الأخوية بين السعودية المصرية.

كما شارك في جميع القمم العربية التي عقدت في كل من الخرطوم والجزائر والرياض ودمشق والدوحة وسرت وبغداد منذ عام 2005.