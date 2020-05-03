شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع مشروعات حماية الشواطئ فى الإسكندرية وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك لمتابعة اعمال الحماية بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ ومتابعة خطة الهيئة للأعمال العاجلة.

وتنفذ الهيئة العديد من المشروعات القومية الحيوية بتكلفة نحو 1.80 مليار جنيه تغطي سواحل البحر المتوسط، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية الشواطئ المصرية من إخطار تأثيرات التغيرات المناخية، علاوة على التعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث يسعى المشروع إلى العديد من الأهداف المتمثلة فى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية فى الدلتا، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بساحل البحر المتوسط بمصر للتعامل مع مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتعزيز القدرات على التكيف مع مخاطر الفيضانات الساحلية.

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وأوضح رئيس هيئة حماية الشواطئ أنه تمت إقامة 3 نماذج حديثة لحماية الشواطئ بمنطقة مسطروة في البرلس حماية دائمة، الهدف منها حماية المناطق الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن المشروع سيتكلف 250 مليون جنيه، فضلا عن حماية سواحل متفرقة بالتغذية بالرمال بمنطقة شرق الرؤوس شرق مصرف كتشنر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لحماية بركة غليون بكفر الشيخ والطريق الدولي الساحلي وحماية المناطق السكنية في المناطق المحيطة بها بمحافظة كفر الشيخ من الغرق بالإضافة إلي حماية مشروع الاستزراع السمكي القومي مضيفا انه تم تنفيذ أعمال حماية المناطق الحرجة فى 3 محافظات تضم إسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ، وأنه يجري حماية وتنمية وتطوير بحيرة المنزلة بمبلغ 8 ملايين جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 11 مليون جنيه.