شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يرأس اجتماع "القومية للاستشعار من بعد" عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمى، والدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، أثنى الوزير على الإجراءات التى تتخذها الهيئة لضرورة الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة المعطلة، وتسويقها، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التى تواجه الهيئة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد بيومى الإجراءات الخاصة بشئون أعضاء الهيئة، والمبنى الجديد الجارى إنشاؤه للشعب العلمية والمعامل المركزية وقاعات التدريب، لاستيعاب الهيئة البحثية والمعاونة والأخصائيين الذين يعملون على مشاريع تتوافق مع الخطة التنموية للدولة.

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وأحيط المجلس علمًا بتوقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وكذلك توقيع عقود المشروعات الجارى تنفيذها بمشاركة أعضاء من شعبة الفضاء بالهيئة فى مشروعات؛ مصر سات 2، Nexsat، التحالف.

وفى ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، متمنيًا السلامة للجميع.