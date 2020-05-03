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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 8 مكاتب مطورة للشهر العقارى تدخل الخدمة بـ5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة العدل 8 مكاتب مطورة للشهر العقارى والتوثيق فى 5 محافظات، هى أسيوط والإسماعيلية والدقهلية والشرقية والغربية، والتى تم رفع كفاءتها من النواحى الإنشائية وميكنتها بالكامل، وتحويل فرع التوثيق منها للعمل بنظام الشباك الواحد، وذلك بهدف تقديم خدمات ميسرة للمواطنين بأقصى سرعة وأقل جهد.
وحصل ”الخليج 365” على صور الافتتاح التى تمت اليوم بالمحافظات وهى:أولا: مأمورية شهر عقاري الغنائم بمحافظة أسيوط
مأمورية شهر عقاري الغنائم
مأمورية شهر عقاري الغنائم
مكتب توثيق الغنايم
مكتب توثيق الغنايم
ثالثا: فرع توثيق بلبيس بمحافظة الشرقية
مكتب بلبيس الشرقية
مكتب بلبيس الشرقية 2
رابعا: فرع توثيق التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية
مكتب التل الكبير
مكتب التل الكبير
خامسا: فرع توثيق بلقاس بمحافظة الدقهلية
مكتب بلقاس
مكتب بلقاس
مكتب بلقاس
مكتب بلقاس
سادسا: فرع توثيق دكرنس بمحافظة الدقهلية
مكتب دكرنس
مكتب دكرنس
مكتب دكرنس
سابعا: فرع توثيق المحلة الكبرى بمحافظة الغربية
مكتب المحلة الكبرى
مكتب المحلة الكبرى
مكتب المحلة الكبرى
مكتب المحلة الكبرى
مكتب كفر الزيات
مكتب كفر الزيات
وأوضحت وزارة العدل أن هذه المقار تم رفع كفاءتها من النواحي الإنشائية وميكنتها بالكامل، وتحويل فرع التوثيق منها للعمل بنظام الشباك الواحد، وهى آليه عمل تتغلب على بعض المشاكل التي كان يعانى منها المواطنين سابقاً، مثل كثرة وبطء الإجراءات ومحدودية العمالة وإهدار الوقت، حيث تستخدم هذه المقار وسائل التكنولوجيا المساعدة مما يساهم في دقة وأنتظام العمل ويساعد الموظف على آداء مهامه الوظيفية فى أسرع وقت، بما ييسر الخدمة للمواطنين وينجز أعمالهم.
وأضافت الوزارة أنه اتساقا مع خطة وزارة العدل فى تطوير وميكنة قطاعاتها المختلفة والاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كرونا، فقد أتاحت وزارة العدل بدء من اليوم للمواطنين اللذين بيدهم توكيلات مميكنة إمكانية إلغائها إذا ما رغبوا في ذلك من أي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، دون إلزام بأن يكون إلغاء التوكيل المميكن من الفرع الذى أصدره كما كان متبعاً من قبل تيسيراً على المواطنين.
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